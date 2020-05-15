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Народный рецепт: помогает от десяти болезней

Народный рецепт: помогает от десяти болезней
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Растительный отвар снимает воспаление и укрепляет иммунитет

Немногие знают, что осина – не только лиственное дерево, которое часто встречается в лесах и парках, но и полезное растение. В народной медицине кору осины издавна использовали для лечения бронхита, болезней суставов и гормональных расстройствах.

Растение восстанавливает организм и стимулирует регенерацию клеток. Народные средства из осины снимают воспаления, обладают противокашлевым и антибактериальным действием, а также укрепляют иммунитет, пишет автор "Яндекс.Дзен-канала "Идеальная".

По его словам, растительное средство применяют при сахарном диабете, артрите и даже туберкулезе. Кору осины употребляют в виде настоек и отваров, передает автор блога.

Лечебное средство можно купить в аптеке или приготовить самостоятельно. Собирают кору с марта по апрель – до цветения деревьев. Автор материала предупреждает, что срезать ее нужно лишь с молодых веток, не больше 5 миллиметров. Брать кору со ствола осины нельзя: это навредит дереву.

Эксперты напоминают, что лечение народными средствами не может заменить медикаментозное. Именно поэтому отвары и настойки можно использовать лишь как дополнение к основной терапии.

Ранее "Утро.ру" рассказало о пользе лечебного цветка для лечения импотенции и гипертонии.

Карина СИРАЗОВА

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