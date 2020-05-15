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Сила в овощах: какие продукты повысят тестостерон

Сила в овощах: какие продукты повысят тестостерон
Фото: pixabay.com
Капуста, брокколи и репа благоприятно влияют на мужскую энергию

Тестостерон – главный мужской гормон, который помогает наращивать мышцы и увеличивает сексуальную активность. Чтобы уровень тестостерона всегда был в норме, необходимы качественные тренировки и правильное питание.

Такие продукты как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, листовая капуста, репа и кочанная капуста содержат соединения под названием индол-3 карбинол и понижают уровень эстрогена. Нужно употреблять хотя бы один из этих продуктов перед каждым приемом пищи, советует автор канала "Здоровье мужика" в "Яндекс Дзен".

Повышенный уровень тестостерона поможет похудеть и чувствовать себя энергичнее в течение дня.

Ранее "Утро.ру" писало о пользе творога и фасоли для потенции. 

Анна ШУЛЕПОВА

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