Диета знаменитой певицы: как похудеть на гречке
Известная певица Пелагея отлично выглядит и радует поклонников
своей стройностью. Однако сама артистка не раз признавалась, что склонна к
полноте. Для того чтобы сохранить цветущий внешний вид, девушка много времени
посвящает спорту и ведет активный образ жизни. А еще у певицы есть любимая
диета, которой она часто пользуется. Главный продукт здесь – греча.
Можно использовать обычную пакетированную крупу (но не быстрого приготовления). Готовить без варки и без соли с маслом. Пустая каша низкокалорийна, так что ее можно есть весь день – перебарывать голод не придется, пишет издание "Домашний очаг".
Меню на каждый день
Для диеты следует использовать специальный способ приготовления гречневой крупы – запаривание. 500 г гречки нужно залить 1,5 л кипятка и закутать на ночь пледом (либо приготовить в термосе).
Поутру лишнюю воду слить. В первый день на завтрак будет только запаренная гречка, но ее можно сдобрить орехами и курагой. Для обеденного приема пищи кашу нужно приправить несколькими ягодами чернослива и присыпать кунжутом. Вечером будут сухофрукты с обезжиренным кефиром.
Меню второго дня состоит из каши и фруктовых или овощных свежевыжатых соков. Выжимки следует добавлять в крупу. Кстати, отличный эффект дает грейпфрут, апельсин и яблоки.
На третий день гречневое меню нужно разбавить одним литром нежирного кефира. Также на протяжении всей диеты пейте много жидкости – подойдет простая вода или зеленый чай. Порадовать себя и подсластить кашу можно ложкой меда.
Такой диеты нужно придерживаться в течение двух недель. В кашу можно добавлять молоко, фрукты, овощи и цукаты. Этот режим питания приводит к снижению аппетита, а что самое главное – эффект сохраняется надолго.
Ранее "Утро" делилось диетой долгожителей.
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