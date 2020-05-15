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Названа самая полезная поза для сна

Названа самая полезная поза для сна
Фото: photorevolution/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Отдых на боку помогает лучше работать организму

По мнению зарубежных исследователей, человек, который спит на спине или на животе, больше подвержен риску заработать расстройство памяти и разума, вплоть до потери способности выполнять простые действия. Речь идет о таком заболевании, как деменция.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук пришли к выводу, что поза на боку оптимальна для здорового сна и  благотворно влияет на работу всего организма. Оказалось, что только в таком положении мозг способен эффективно избавляться от токсинов. При этом скопление таких вредных веществ – прямой путь к деменции.

По мнению экспертов, способность спать на боку – это достижение эволюции. Человек "научился" отдыхать в такой позе, чтобы помочь мозгу очищаться.

Наряду с этим выяснилось, что сон на животе и вовсе опасен. При этом положение тела оказывается дополнительное давление на мышцы и суставы, что в последствии может привести к появлению различных заболеваний.

Ранее "Утро" рассказывало, как иглоукалывание и сон могут помочь отсрочить старость.

Ольга ФЕДОРОВА

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