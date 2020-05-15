Названа самая полезная поза для сна
По мнению зарубежных исследователей, человек, который спит
на спине или на животе, больше подвержен риску заработать расстройство памяти
и разума, вплоть до потери способности выполнять простые действия. Речь идет о
таком заболевании, как деменция.
Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук пришли к выводу, что поза на боку оптимальна для здорового сна и благотворно влияет на работу всего организма. Оказалось, что только в таком положении мозг способен эффективно избавляться от токсинов. При этом скопление таких вредных веществ – прямой путь к деменции.
По мнению экспертов, способность спать на боку – это достижение эволюции. Человек "научился" отдыхать в такой позе, чтобы помочь мозгу очищаться.
Наряду с этим выяснилось, что сон на животе и вовсе опасен. При этом положение тела оказывается дополнительное давление на мышцы и суставы, что в последствии может привести к появлению различных заболеваний.
Ранее "Утро" рассказывало, как иглоукалывание и сон могут помочь отсрочить старость.
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