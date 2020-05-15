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Лихорадка и диарея: чем опасны пельмени

Лихорадка и диарея: чем опасны пельмени
Фото: pixabay.com
Любимое многими россиянами блюдо оказалось вредно не только для фигуры

Неправильно приготовленные пельмени могут привести к тяжелой форме отравления и диарее. С таким заявлением выступила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Специалист отметила, что блюдо в принципе не является полезным и очень тяжело усваивается организмом. Сочетание теста с мясом само по себе может вызвать спазмы. А если сотрудники фабрики, где производят пельмени, халатно относятся к соблюдению санитарных норм, результатом вкусного ужина может стать диарея или даже лихорадка. 

Такие серьезные проблемы со здоровьем вызывают патогенные организмы, которые попадают в изделие, а через него – к нам в желудок. 

Специалист уточнила, что есть пельмени стоит очень редко, скорее, в виде исключения, пишет РИА ФАН. 

На карантине многие усиленно следят за своим питанием. Все ради того, чтобы быть в форме к окончанию самоизоляции. Так что вряд ли кто-то отважиться лакомиться пельменями слишком часто. Особенно это касается российских звезд: селебрити сидят на всевозможных диетах. Например, популярная певица Пелагея предпочитает худеть, питаясь гречкой. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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