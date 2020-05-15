Любимое многими россиянами блюдо оказалось вредно не только для фигуры

Неправильно приготовленные пельмени могут привести к тяжелой форме отравления и диарее. С таким заявлением выступила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Специалист отметила, что блюдо в принципе не является полезным и очень тяжело усваивается организмом. Сочетание теста с мясом само по себе может вызвать спазмы. А если сотрудники фабрики, где производят пельмени, халатно относятся к соблюдению санитарных норм, результатом вкусного ужина может стать диарея или даже лихорадка.

Такие серьезные проблемы со здоровьем вызывают патогенные организмы, которые попадают в изделие, а через него – к нам в желудок.

Специалист уточнила, что есть пельмени стоит очень редко, скорее, в виде исключения, пишет РИА ФАН.

На карантине многие усиленно следят за своим питанием. Все ради того, чтобы быть в форме к окончанию самоизоляции. Так что вряд ли кто-то отважиться лакомиться пельменями слишком часто. Особенно это касается российских звезд: селебрити сидят на всевозможных диетах. Например, популярная певица Пелагея предпочитает худеть, питаясь гречкой.