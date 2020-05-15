Само мифическое существо видели в том же месте годом ранее

Загадка существования йети волнует человечество не одну сотню лет. Свидетельства встречи со снежным человеком появляются регулярно: исследователи по всему миру находят отпечатки его следов и волосы, а в Сети появляется все больше фото и видео с изображением мифического существа. О новых столкновениях с йети – в материале "Утро.ру".

В последний раз следы снежного человека заметили в Гималаях, недалеко от горы Макалу. Его следы в апреле 2019 г. заметила альпинистская группа во время экспедиции. The Russian Times сообщает, что самого йети видели в местном национальном парке годом ранее.

Не так давно появилось еще одно свидетельство существования снежного человека. Зуб таинственного существа нашли нашли в национальном парке в США. Сейчас его изучают ученые.

Тайна перевала Дятлова, по мнению некоторых исследователей, также связана с йети. По одной из версий, именно снежный человек напал на туристов, из-за чего и случилась страшная трагедия. Тем не менее официальная наука существование йети пока опровергает.