Мишустин прокомментировал скандал с невыплатами медикам
Все медики, работающие с пациентами с коронавирусом, должны вовремя и в полном объеме получать все доплаты и премии, решение о которых было принято президентом и правительством РФ. Об этом заявил в пятницу, 15 мая, глава кабмина Михаил Мишустин.
На совещании по социально-экономическим вопросам он потребовал отчета от профильных министров и глав регионов о том, что сделано для того, чтобы медицинские работники получили положенные им деньги. Поскольку ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения, что некоторым врачам не перечислили обещанных пособий за апрель, была инициирована проверка.
"Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", – подчеркнул Мишустин.
Для того чтобы получать достоверную информацию о выплатах медикам из первых рук, на портале "Госуслуги" с понедельника, 18 мая, запустят специальный сервис, где желающие смогут рассказать о возникающих проблемах. Пожаловаться на невыплаты медики также смогут по телефону горячей линии: 8-800-2000-112.
"Необходимо контролировать каждый конкретный случай", – потребовал Мишустин.
Глава кабмина РФ ранее переболел коронавирусом, но уже вышел на работу.
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