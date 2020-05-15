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Мишустин прокомментировал скандал с невыплатами медикам

Мишустин прокомментировал скандал с невыплатами медикам
Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Для врачей создадут сервис для жалоб на "Госуслугах"

Все медики, работающие с пациентами с коронавирусом, должны вовремя и в полном объеме получать все доплаты и премии, решение о которых было принято президентом и правительством РФ. Об этом заявил в пятницу, 15 мая, глава кабмина Михаил Мишустин.  

На совещании по социально-экономическим вопросам он потребовал отчета от профильных министров и глав регионов о том, что сделано для того, чтобы медицинские работники получили положенные им деньги. Поскольку ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения, что некоторым врачам не перечислили обещанных пособий за апрель, была инициирована проверка.

"Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", – подчеркнул Мишустин.

Для того чтобы получать достоверную информацию о выплатах медикам из первых рук, на портале "Госуслуги" с понедельника, 18 мая, запустят специальный сервис, где желающие смогут рассказать о возникающих проблемах. Пожаловаться на невыплаты медики также смогут по телефону горячей линии:  8-800-2000-112.

"Необходимо контролировать каждый конкретный случай", – потребовал Мишустин.

Глава кабмина РФ ранее переболел коронавирусом, но уже вышел на работу.

Николай ВИКТОРОВ

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