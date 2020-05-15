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Пентагон обнародовал новые данные о встречах с НЛО

Пентагон обнародовал новые данные о встречах с НЛО
Фото: pixabay.com
Информация о неопознанных объектах обнаружена в недавно рассекреченных военных документах США

Один аппарат был белого цвета и внешне напоминал ракету или беспилотник. Второй объект распознать не удалось. Третий похож на чемодан серебристого цвета.

Военных беспокоит, что НЛО уже семь лет появляются у восточного побережья США. Там американские ВВС регулярно проводят учения. Откуда прилетели объекты и куда затем делись, выяснить ни разу не удалось, сообщают "Вести.ру" со ссылкой на канал "Россия 24".

Пентагон опубликовал три видео с НЛО месяц назад. Объекты передвигались быстрее истребителей и бесследно исчезали, когда американские самолеты пытались к ним приблизиться. Подлинность видео признали ВМС США.

Анна ШУЛЕПОВА

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