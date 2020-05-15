Вольф Мессинг предсказал России две войны в 2020 году
Известный ясновидец Вольф Мессинг родился на рубеже веков – в 1899 году. Его необычные способности стали проявляться уже в детстве: даровитый ребенок мог с легкостью заучить большие отрывки из Талмуда.
Провидец был знаком с Зигмундом Фрейдом и Альбертом Эйнштейном, с которыми на протяжении долгих лет поддерживал дружбу. Многие предсказания пророка сбылись – например, об исходе Второй мировой войны.
А вот на текущий год Мессинг сделал нерадужный прогноз для россиян. Великий провидец предсказал, что в 2020-м Россию ждет противостояние сразу с двумя сверхдержавами – Китаем и США. Он считал, что Америка окажется на высоте, а нашей Родине придется тяжело, напоминает издание "Курьер среда".
Китайцы, согласно пророчеству, начнут этот год с политической агрессии. При этом Мессинг был уверен, что американцы станут открыто воевать с Россией, а вот КНР спрячется под маской дружбы. Ясновидец подчеркивал, что США никогда не перестанут ненавидеть русский народ, но со временем эта держава сдаст позиции и ослабнет.
Предсказание Мессинга на текущий год нельзя назвать обнадеживающими, но уверенность в завтрашнем дне вселяет пророчество другого известного ясновидца – графа Сергея Вронского, который считал, что Россия в будущем станет духовным центром всего мира и объединит народы.
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