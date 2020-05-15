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Индийская диета: пять продуктов помогут улучшить потенцию

Индийская диета: пять продуктов помогут улучшить потенцию
Фото: DanitaDelimont.c/www.globallookpress.com
Самое главное - исключить алкоголь

Здоровые близкие отношения – залог крепкой и счастливой семьи. При этом важно, чтобы влечение сохранялось у обоих партнеров. Доктор Виджай Сингхал, сексолог из Делийского медицинского института (Индия) Шри Баладжи рассказал, что нужно есть, чтобы увеличить сексуальную активность пар.

В первую очередь эксперт отметил, что алкогольные напитки вредят здоровой половой жизни – они повышают влечение, но снижают производительность, сообщает канал "OrFood" в "Яндекс-Дзене".

А вот список продуктов, которые действительно принесут результат. 

Клубника и малина

Ягоды полезны и для мужчин, и для женщин, так как содержат цинк. Это вещество способствует появлению влечения у представительниц прекрасного пола, а в мужском организме стимулирует выработку тестостерона.

Арбуз

Огромная ягода благотворно влияет на мужскую эректильную функцию. А еще арбузы содержат полезное вещество цитруллин, которое помогает укрепить сосуды.

Шоколад

Лакомство напрямую не влияет на половую активность, зато помогает выработке серотонина и эндорфинов, которые поднимают настроение. Хорошее расположение духа – залог крепких и гармоничных отношений.

Стейки

Стейки содержат цинк, витамин B, железо и много белка. Все эти вещества необходимы как мужскому, так и женскому организму, так как помогают улучшить либидо.

Ранее "Утро" рассказывало, как избежать проблем с потенцией  на карантине.

Ольга ФЕДОРОВА

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