В СМИ предполагают, что лидер Северной Кореи скрывается у себя на вилле

Американские журналисты обнаружили тайное убежище Ким Чен Ына. По предположению сотрудников New York Post, северокорейский лидер может прятаться от посторонних глаз на своей вилле в Вонсане.

Недалеко от месторасположения дома журналистами были замечены лодки. Предположительно, они использовались для перевозки политика. Одно судно постоянно стоит пришвартованное возле причала.

Лидер КНДР не выходил в люди с 1 апреля. Многие СМИ сразу написали о том, что он скончался. В Пхеньяне эту информацию опровергли. После новостей о своей смерти Ким Чен Ын принял участие в открытии одной из северокорейских фабрик. Особо внимательные гости мероприятия заметили на руке политика странный след, похожий на результат укола или капельницы.