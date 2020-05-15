Журналисты обнаружили тайное убежище Ким Чен Ына
Американские журналисты обнаружили тайное убежище Ким Чен Ына. По предположению сотрудников New York Post, северокорейский лидер может прятаться от посторонних глаз на своей вилле в Вонсане.
Недалеко от месторасположения дома журналистами были замечены лодки. Предположительно, они использовались для перевозки политика. Одно судно постоянно стоит пришвартованное возле причала.
Лидер КНДР не выходил в люди с 1 апреля. Многие СМИ сразу написали о том, что он скончался. В Пхеньяне эту информацию опровергли. После новостей о своей смерти Ким Чен Ын принял участие в открытии одной из северокорейских фабрик. Особо внимательные гости мероприятия заметили на руке политика странный след, похожий на результат укола или капельницы.
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