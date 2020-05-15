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Журналисты обнаружили тайное убежище Ким Чен Ына

В СМИ предполагают, что лидер Северной Кореи скрывается у себя на вилле

Американские журналисты обнаружили тайное убежище Ким Чен Ына. По предположению сотрудников New York Post, северокорейский лидер может прятаться от посторонних глаз на своей вилле в Вонсане. 

Недалеко от месторасположения дома журналистами были замечены лодки. Предположительно, они использовались для перевозки политика. Одно судно постоянно стоит пришвартованное возле причала. 

Лидер КНДР не выходил в люди с 1 апреля. Многие СМИ сразу написали о том, что он скончался. В Пхеньяне эту информацию опровергли. После новостей о своей смерти Ким Чен Ын принял участие в открытии одной из северокорейских фабрик. Особо внимательные гости мероприятия заметили на руке политика странный след, похожий на результат укола или капельницы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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