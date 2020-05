Почти месяц о Ким Чен Ыне не было достоверной информации . Некоторые СМИ писали, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем. Другие даже сообщали, что он умер. Однако 1 мая лидер страны пришел на важную церемонию по случаю окончания строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын сам разрезал символическую ленту. Позже фото с мероприятия, на которых глава государства улыбался, разлетелись по СМИ. Так, снимки выложило в "Твиттер" издание BNONews.

NEW: North Korea releases photos of Kim Jong Un after 20-day absence, which prompted rumors that he had died or was seriously ill pic.twitter.com/u6ynm5Ue7q