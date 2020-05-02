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Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике после слухов о смерти

Лидера Северной Кореи никто не видел 20 дней

Почти месяц о Ким Чен Ыне не было достоверной информации . Некоторые СМИ писали, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем. Другие даже сообщали, что он умер. Однако 1 мая лидер страны пришел на важную церемонию по случаю окончания строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын сам разрезал символическую ленту. Позже фото с мероприятия, на которых глава государства улыбался, разлетелись по СМИ. Так, снимки выложило в "Твиттер" издание BNONews. 

Лидер Северной Кореи исчез в середине апреля. Ходили слухи, что он перенес операцию, а его сестру Ким Ё Чжон и вовсе готовят к руководству страной. Некоторые СМИ сообщали, что Ким Чен Ын умер. Однако Пхеньян не комментировал эти сплетни. 

Полина ИВАНОВА

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