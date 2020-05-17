Природа обрушится на человека

Польский предсказатель Анджей, который погружался в медитативное состояние, чтобы узнать будущее, напророчил миру страшный конец. Так, он считал, что Земля все чаще будет подвержена природными катаклизмами. В результате землетрясений, которые будут сопровождаться столбами огня и дыма, планета поглотит целые города.

Из-за масштабных трещин и разломов, как предсказывал старец, будут уничтожены населенные пункты по всему миру, например, Ташкент, Нью-Йорк и Бразилиа.

Однако на этом, как утверждал Анджей, страдания людей не закончатся. Те города, которые не разрушатся из-за землетрясений, уйдут под воду. Такая участь грозит Лос-Анджелесу. А Калифорная и вовсе будет отделена от материковой части США. Будут затоплены и Норвегия с Швейцарией, а Италия разделится на несколько островов. При этом Средиземное море станет озером.

Анджей, как пишет автор канала Dream Team в Яндекс.Дзене, также полагал, что небо погрузится во тьму. Черноту будут озарять лишь вспышки молний. При этом провидец не исключал, что причиной таких катаклизмов может стать некое небесное тело, которое пройдет рядом с Землей. Когда именно в мире начнется коллапс, пророк не уточнял.