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Гимнастика для мужской силы: три упражнения спасут потенцию после 40 лет

Гимнастика для мужской силы: три упражнения спасут потенцию после 40 лет
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Повысить тестостерон поможет зарядка

Современный ритм жизни и нехватка отдыха негативно сказываются на потенции у мужчин после 40 лет. Однако избежать проблем с эректильной дисфункцией можно с помощью растяжки. 

Упражнение №1.

Поразить женщину в постели возможно с помощью растяжки ягодиц. Нужно сесть на твердую поверхность, выпрямить ноги и делать наклоны. Необходимо стараться дотянуться пальцами до ног, не сгибая колени. Повторять наклоны нужно по 10 раз к правой и левой ноге. 

Упражнение №2.

Перед сном стоит делать отжимания с отскоками, чтобы повысить тестостерон. Это обычное упражнение с отжиманием, на подъеме же важно подскочить. Повторять столько раз, на сколько хватит сил. 

Упражнение №3.

Дыхательную гимнастику можно делать в любом положении. Для этого нужно сделать резкий и глубокий вдох и плавный выдох в течение 10 секунд, в это время важно расслабить тело, пишет автор канала Old`s Gym в Яндекс.Дзене.

Однако следует помнить, что при возникновении проблем со здоровьем лучше обратиться к врачу, а делать упражнения необходимо аккуратно и не терпеть неприятные ощущения. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о трех вкусных напитках, который поднимут потенцию. 

Полина ИВАНОВА

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