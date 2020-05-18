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Монахи предсказали России масштабную войну

Монахи предсказали России масштабную войну
Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Против православия, согласно пророчеству, обернутся многие страны

Афонские монахи прогнозируют, что совсем скоро мир захлестнет масштабная война, в которой примет участие и Россия. Если верить предсказанию, то на планете начнется противостояние православной веры с другими религиями.

Считается, что сначала объединятся против России и ее союзника – Греции – турки и евреи, а затем к битве присоединятся американцы и японцы. Враги РФ якобы захотят уничтожить православие, которое мешает им господствовать над миром, считает один из блогеров.

Война, по предсказанию монахов, произойдет на территории бывшей Византии, количество умерших в кровопролитной битве достигнет 600 миллионов человек.

Победить православному миру удастся. Однако спустя примерно 50 лет случится новая напасть – приход Антихриста, пишет автор блога "Рус Сват".

Ранее "Утро.ру" публиковало пророчества Ванги для России на 2020 год.

Дарья ПЕТРОВА

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