Монахи предсказали России масштабную войну
Афонские монахи прогнозируют, что совсем скоро мир захлестнет масштабная война, в которой примет участие и Россия. Если верить предсказанию, то на планете начнется противостояние православной веры с другими религиями.
Считается, что сначала объединятся против России и ее союзника – Греции – турки и евреи, а затем к битве присоединятся американцы и японцы. Враги РФ якобы захотят уничтожить православие, которое мешает им господствовать над миром, считает один из блогеров.
Война, по предсказанию монахов, произойдет на территории бывшей Византии, количество умерших в кровопролитной битве достигнет 600 миллионов человек.
Победить православному миру удастся. Однако спустя примерно 50 лет случится новая напасть – приход Антихриста, пишет автор блога "Рус Сват".
Ранее "Утро.ру" публиковало пророчества Ванги для России на 2020 год.
Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая
Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая
В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Вирусолог: власти Уханя утаили опасность вспышки коронавируса
- Коронавирус оказался страшнее других пандемий для мировой экономики
- Словения первая в Европе победила коронавирус
- Первый триллионер в истории: кто заработает на коронавирусе
Здоровье
- Один способ поможет убрать "пивной" живот
- Есть рыбу и спать в холодной комнате: шесть правил продлят молодость
- Гимнастика для мужской силы: три упражнения спасут потенцию после 40 лет
Выбор читателей
- Аналитики: на Россию надвигается вторая волна девальвации
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Просто и вкусно: курочка “по-еврейски”
- Россияне ждут дефолта по образцу 1998 года
- Смешные и свежие: подборка горячих анекдотов
- Вокруг Собчак разгорелся новый скандал
- Названа новая причина расставания Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
- Горбачев назвал виновников развала СССР
- Коронавирус в России: главное
- Самая красивая девушка в мире снялась обнаженной
- Кошкина показала обнаженное фото
- Система С-400 неспособна сбить F-35
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-35С теснят американские "Посейдоны" от С-400 в Сирии
- "Хаос пройдет": опубликовано пророчество советского астролога
- Всплыло пророчество жены Рериха о России и третьей мировой войне
- Тестостерон поднимут три продукта
- Гимнастика для мужчин: два упражнения повысят тестостерон после 45 лет
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Профилактика остеохондроза: простая гимнастика укрепит спину
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик