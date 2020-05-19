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Совет Федерации считает, что россияне должны покупать спиртные напитки только с 21 года, а не с достижением совершеннолетия, как это происходит сейчас. Об этом рассказал сенатор Валерий Рязанский.
По его словам, Совфед попросит правительство рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.
Как рассказал Рязанский РИА "Новости", в условиях пандемии необходимо укреплять иммунитет, а тема здоровья обретает еще большую актуальность.
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