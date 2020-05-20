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Отец Авель предсказал, что в 2892 г. случится апокалипсис – Земля погрузится во тьму на тысячу лет. Люди потеряют разум и станут легко управляемыми.
После истечения тысячелетия верующие будут жить вечно, а грешники отправятся в чистилище. Исследователи предполагают, что монах предсказал воцарение Антихриста.
Пока катастрофа не наступит, Россию ждет череда невзгод, но длиться она будет недолго. Страна может стать великой державой, к которой будут прислушиваться другие государства. В 2020 – 2022 гг. РФ объединится с Северной Кореей и Японией и вступит в борьбу с США.
Начнутся массовые переселения, Россия будет второй родиной для многих иностранных граждан, сообщает канал "Все из нашей жизни" в "Яндекс Дзен".
Ранее святитель Феофан Полтавский предсказал скорое процветание России и пришествие Антихриста.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"