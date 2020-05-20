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Сушили стулья феном: видео с пресс-конференции Зеленского попало в сеть

Сушили стулья феном: видео с пресс-конференции Зеленского попало в сеть
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президентское место промокло прямо перед мероприятием

В среду, 20 мая, Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Перед мероприятием, которое проходило под открытым небом, пошел дождь и стул украинского президента пришлось сушить феном. Видео попало в сеть.

На опубликованных кадрах, снятых в здании Мариинского дворца, можно увидеть, как несколько человек сушат два стула с помощью фена. Именно на них сидели Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель во время общения с журналистами, судя по трансляции.

"Сушат президентское место", – сказал снимавший видео. Роликом поделился журналист Александр Гончаров на своей странице в "Фейсбук".

Видео рассмешило пользователей сети. "Сегодня прям-таки не день а анекдот. Не уж то, эта конференция украинцам запомнится как самая ржачная и последняя пресс-конференция Зеленского в мокром стуле президента?" – написал политик Павел Нусс в "Инстаграм" (орфография и пунктуация автора сохранены).

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным о Донбассе, а также о том, что подумает насчет второго президентского срока.

Карина СИРАЗОВА

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