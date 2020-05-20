Врач рассказал, что на самом деле происходит в западных госпиталях

Александр Мясников стал свидетелем перестрелки в больнице в США. Об ужасах в переполненных американских госпиталях доктор рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

"Стреляют прям в палате", – поделился врач. По его словам, прямо при нем один мужчина гнался за другим, в то время как Мясников с коллегой были "на линии огня", также попав в перестрелку.

В анонсе интервью, который Соловьев опубликовал в "Твиттер", Мясников рассказал и о других увиденных им кошмарах. Он подробно описал одного из раненных, сквозь дыру в груди которого было видно бьющееся сердце. Также врач добавил, что часто страдают и полицейские, которых привозят в госпиталь среди ночи.

"Это реально филиал ада", – сказал Мясников. По словам доктора, в Нью-Йорке есть несколько крупных госпиталей-монстров, но даже несмотря на огромные размеры, они все равно переполнены.

"Так оно и есть, ад!", "Мясникова уважаю. Молодец, добрый доктор", – поддержали главврача московской больницы №71 комментаторы (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). А вот некоторые пользователи к рассказу врача отнеслись скептически: "Пусть пойдет в наш госпиталь в регионах поработать", "Мясников вроде ж утверждал, что лучше медицины, чем в США не существует. Что, что-то изменилось?"

Ранее Мясников заявил, что предпочел бы переболеть коронавирусом вместо непроверенной вакцины.