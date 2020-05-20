Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Доктор Мясников назвал американские больницы "филиалом ада"

Доктор Мясников назвал американские больницы "филиалом ада"
Александр Мясников. Кадр youtube.com
Врач рассказал, что на самом деле происходит в западных госпиталях

Александр Мясников стал свидетелем перестрелки в больнице в США. Об ужасах в переполненных американских госпиталях доктор рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

"Стреляют прям в палате", – поделился врач. По его словам, прямо при нем один мужчина гнался за другим, в то время как Мясников с коллегой были "на линии огня", также попав в перестрелку.

В анонсе интервью, который Соловьев опубликовал в "Твиттер", Мясников рассказал и о других увиденных им кошмарах. Он подробно описал одного из раненных, сквозь дыру в груди которого было видно бьющееся сердце. Также врач добавил, что часто страдают и полицейские, которых привозят в госпиталь среди ночи.

"Это реально филиал ада", – сказал Мясников. По словам доктора, в Нью-Йорке есть несколько крупных госпиталей-монстров, но даже несмотря на огромные размеры, они все равно переполнены.

"Так оно и есть, ад!", "Мясникова уважаю. Молодец, добрый доктор", – поддержали главврача московской больницы №71 комментаторы (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). А вот некоторые пользователи к рассказу врача отнеслись скептически: "Пусть пойдет в наш госпиталь в регионах поработать", "Мясников вроде ж утверждал, что лучше медицины, чем в США не существует. Что, что-то изменилось?"

Ранее Мясников заявил, что предпочел бы переболеть коронавирусом вместо непроверенной вакцины.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей