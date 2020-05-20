Подробности и необычные версии одной из самых известных катастроф XX века - в материале "Утро.ру"

Вокруг крушения "Титаника", затонувшего посреди Атлантического океана в 1912 г., до сих пор ходит множество мифов и легенд. Восстановить корабль невозможно, из-за чего некоторые подробности катастрофы до сих пор остаются загадкой. Однако кое-какие детали с течением времени выяснить все же удалось. "Утро.ру" вспоминает интересные факты об одной из самых известных трагедий XX века.

На корабле перевозили наркотики

Несмотря на то, что "Титаник" был пассажирским судном, на его борту перевозили наркотики. По разным данным, на нем находились 95 пачек, или четыре партии, опиума. В США, куда и направлялся "Титаник", вещество было запрещено.

"Титаник" погубила древняя мумия

По одной из версий, на судне также была египетская мумия XIV века до н. э., которая принадлежала жрице фараона Аменхотепа IV. Легенда гласит, что мумия в 1890-е гг. принадлежала Британскому музею, однако позже находка начала приносить несчастья и ее якобы выкупил журналист Уильям Томас Стед. Находилась ли мумия на "Титанике" на самом деле, неизвестно, однако некоторые исследователи считают, что именно она стала причиной катастрофы.

"Титаник" никогда не тонул

Неожиданную теорию заговора выдвинул Робин Гардинер: после столкновения с айсбергом утонул вовсе не "Титаник", а его близнец "Олимпик". Согласно этой теории, корабли поменяли местами ради страховой выплаты и намерено потопили судно, чтобы нажиться на трагедии. Впрочем, предположение Гардинера пока остается лишь теорией, так как никаких доказательств заговора нет.

Ранее стало известно, что водолазы планируют достать со дна океана беспроводной телеграф, по которому экипаж корабля просил о помощи во время крушения. Таким образом, возможно удастся восстановить уникальные данные и приблизится к разгадке крушения "Титаника".