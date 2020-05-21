Самые смешные анекдоты от звезды "Аншлага" в подборке "Утро.ру"

Повеселиться от души и избавиться от хандры помогут шутки и приколы популярного юмориста.

Когда фраза "Я тебя спрашивать не собираюсь!" вызывает не расстройство, а радость, значит, вы на уроке в школе.





Где можно потусить на 100 рублей?

– В 1973 году.

В одном театре два актера сожительствовали с одной гримершей. За это их прозвали братья Гримм.





Одного старого-старого человека судили за растрату. Ему было 85 лет. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.





– Ваше последнее слово?

– Спасибо, что верите в меня!

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