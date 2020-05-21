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Повеселиться от души и избавиться от хандры помогут шутки и приколы популярного юмориста.
– В 1973 году.
– Ваше последнее слово?
– Спасибо, что верите в меня!
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