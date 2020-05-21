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Из-за пандемии коронавируса выпускники школ этого года пойдут в армию позже. "Утро.ру" приготовило подборку самых смешных анекдотов о военкомате и призывниках.
– Ну что, ты уже решил, в какой университет будешь поступать?
– Нет. И зачем мне учеба? У меня же плоскостопие.
– Ну что, расскажи, чему ты научился?
– Единственное, что я выяснил, так это то, что в армии лучше сделать что-то вовремя и один раз, чем дважды, но правильно.
Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование