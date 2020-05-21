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Армейские анекдоты: лучшие шутки про военных

Армейские анекдоты: лучшие шутки про военных
Фото: pixabay.com
Актуальные приколы о весеннем призыве - в материале "Утро.ру"

Из-за пандемии коронавируса выпускники школ этого года пойдут в армию позже. "Утро.ру" приготовило подборку самых смешных анекдотов о военкомате и призывниках.

  • Чтобы откосить от армии, раньше говорили, что хотят отдать долг родине. Сейчас – что хотят служить на удаленке.


  • Разговор двух выпускников:

– Ну что, ты уже решил, в какой университет будешь поступать?

– Нет. И зачем мне учеба? У меня же плоскостопие.


  • "Нет такой крепости, которую не взял бы русский солдат", – сказал один военный другому в отделе алкогольных напитков.


  • Молодой парень вернулся из армии. Младший брат спрашивает:

– Ну что, расскажи, чему ты научился?

– Единственное, что я выяснил, так это то, что в армии лучше сделать что-то вовремя и один раз, чем дважды, но правильно.

Карина СИРАЗОВА

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