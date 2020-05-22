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Лучший способ поднять себе настроение – это посмеяться над новыми анекдотами вместе с "Утро.ру".
А все почему? Они вспоминают, что в старости некому будет принести им стакан воды.
Но опытные женатики знают, как все будет на самом деле: "Эй, чего развалился, сходи – воды себе налей".
Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой афоризмов Жванецкого.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"
Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем