Короткие шутки и приколы от "Утро.ру" зарядят позитивом

Лучший способ поднять себе настроение – это посмеяться над новыми анекдотами вместе с "Утро.ру".

Маша Иванова вчера успешно сменила свою девичью фамилию на трехкомнатную квартиру в центре Москвы.





Оптимист – человек, решивший сыграть свадьбу.

Пессимист – женатый оптимист.





Как твой брак, он же был по расчету?

– Могу заметить, что смету сильно превысили. Но в итоге так ничего и не построили.





Некоторые убежденные холостяки под старость решают жениться.

А все почему? Они вспоминают, что в старости некому будет принести им стакан воды.

Но опытные женатики знают, как все будет на самом деле: "Эй, чего развалился, сходи – воды себе налей".





Дочка интересуется у мамы:

– Мам, а почему раньше модно было покупать толстые и широкие обручальные кольца, а теперь они все тоненькие и узенькие?

– А это потому, родная, что раньше одного кольца хватало на всю жизнь.





Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой афоризмов Жванецкого.