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Избавят от хандры: свежие анекдоты для взрослых

Избавят от хандры: свежие анекдоты для взрослых
Фото: pixabay.com
Короткие шутки и приколы от "Утро.ру" зарядят позитивом

Лучший способ поднять себе настроение – это посмеяться над новыми анекдотами вместе с "Утро.ру".

  • Маша Иванова вчера успешно сменила свою девичью фамилию на трехкомнатную квартиру в центре Москвы.


  • Оптимист – человек, решивший сыграть свадьбу.
    Пессимист – женатый оптимист.


  • Как твой брак, он же был по расчету?
    – Могу заметить, что смету сильно превысили. Но в итоге так ничего и не построили.


  • Некоторые убежденные холостяки под старость решают жениться.

А все почему? Они вспоминают, что в старости некому будет принести им стакан воды.

Но опытные женатики знают, как все будет на самом деле: "Эй, чего развалился, сходи – воды себе налей".


  • Дочка интересуется у мамы:
    – Мам, а почему раньше модно было покупать толстые и широкие обручальные кольца, а теперь они все тоненькие и узенькие?
    – А это потому, родная, что раньше одного кольца хватало на всю жизнь.


Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой афоризмов Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

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