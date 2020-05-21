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Мексиканский колдун предсказал России союз со сверхдержавой

Мексиканский колдун предсказал России союз со сверхдержавой
Фото: pixabay.com
Прогноз для России на ближайшие годы оказалось благополучным

Антонио Васкес Альба считается самым популярным и авторитетным пророком в Мексике. Когда-то он уверенно заявил, что конца света в 2012 году не будет.

Предсказатель также высказался о судьбе России. По его мнению, мир во всем мире наступит тогда, когда наша страна объединится со сверхдержавой – США. В союзе Америки и РФ Антони Васкес Альба видит только плюсы.

Он считает, что сотрудничество стран изменит мир к лучшему – наступят спокойные времена, а государства будут процветать, при этом наука сильно продвинется вперед.

Мексиканской колдун предвидит, что РФ в будущем не грозят катастрофы и бедствия. Какое-то время вредить благополучию граждан будут экономические проблемы, но они закончатся. Пройдя все испытания, Россия останется мощным государством и будет только расти год от года, несмотря на усилия врагов, дополняет автор блога ParanormalLife.

Трудности, как предупреждает колдун, будет до 2022 года. Затем страна будут быстро развиваться. 

Ранее "Утро.ру" публиковало пророчество старца о войне России с двумя странами. 

Дарья ПЕТРОВА

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