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Владимир Жириновский предложил необычный выход из кризиса. Политик полагает, что Россия могла бы выручить немалые деньги на продаже мумии Ленина.
Жириновский вдохновился новостью о том, что во Франции бизнесмен для спасения экономики призвал продать "Джоконду", одну из немногих сохранившихся картин Леонардо да Винчи.
Политик написал в "Твиттер", что "тело" вождя революции могли бы купить в Китае или во Вьетнаме, или приобрести какой-нибудь коммунист. Жириновский подчеркнул, что Ленин находится в неплохом состоянии, его мумифицировали каких-то 96 лет назад, а за его продажу можно было бы получить немало средств.
Как напоминает телеканал "360", Владимир Ленин умер в 1924 году. В последние годы в обществе ведутся споры о необходимости захоронить его тело.
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