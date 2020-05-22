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Жириновский призвал продать мумию Ленина ради спасения экономики

Такая сделка пополнит бюджет страны на круглую сумму

Владимир Жириновский предложил необычный выход из кризиса. Политик полагает, что Россия могла бы выручить немалые деньги на продаже мумии Ленина. 

Жириновский вдохновился новостью о том, что во Франции бизнесмен для спасения экономики призвал продать "Джоконду", одну из немногих сохранившихся картин Леонардо да Винчи. 

Политик написал в "Твиттер", что "тело" вождя революции могли бы купить в Китае или во Вьетнаме, или приобрести какой-нибудь коммунист. Жириновский подчеркнул, что Ленин находится в неплохом состоянии, его мумифицировали каких-то 96 лет назад, а за его продажу можно было бы получить немало средств. 

Как напоминает телеканал "360", Владимир Ленин умер в 1924 году. В последние годы в обществе ведутся споры о необходимости захоронить его тело. 

Полина ИВАНОВА

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