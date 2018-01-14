Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин сравнил мумию Ленина со святыми мощами

Смена почетного караула у Мавзолея Ленина, 1976 год. Фотохроника ТАСС
А Моральный кодекс строителя коммунизма - с "примитивной выдержкой из Библии"

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым, фильм которого "Валаам" показывает телеканал "Россия 1", поделился своими взглядами на веру и религию и то, как они существовали при коммунистах.

"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию", - сказал президент.

По теме

Коммунистическая идеология сродни христианству, продолжил Путин. Все главные  коммунистические идеи - свободы, равенства, братства, справедливости - заложены в Священном писании. А Кодекс строителя коммунизма, с точки зрения российского лидера, - "сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали".

Путин привел еще один пример – с телом Ленина. "Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции - как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь тоже святые мощи Сергия и Германа". (Имеются в виду валаамские чудотворцы преподобные Сергий и Герман.)

"По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - подытожил президент.

Споры о том, оставить тело Ленина лежать в Мавзолее или захоронить, продолжаются с момента падения советской власти. Последний всплеск интереса к этой теме случился в начале ноября, когда собравшаяся в президенты Ксения Собчак заявила, что в случае ее победы вопрос о Ленине будет вынесен на референдум. Ей привычно оппонировали коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей