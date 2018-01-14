Путин сравнил мумию Ленина со святыми мощами

А Моральный кодекс строителя коммунизма - с "примитивной выдержкой из Библии"

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым, фильм которого "Валаам" показывает телеканал "Россия 1", поделился своими взглядами на веру и религию и то, как они существовали при коммунистах.

"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию", - сказал президент.

Коммунистическая идеология сродни христианству, продолжил Путин. Все главные коммунистические идеи - свободы, равенства, братства, справедливости - заложены в Священном писании. А Кодекс строителя коммунизма, с точки зрения российского лидера, - "сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали".

Путин привел еще один пример – с телом Ленина. "Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции - как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь тоже святые мощи Сергия и Германа". (Имеются в виду валаамские чудотворцы преподобные Сергий и Герман.)

"По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - подытожил президент.

Споры о том, оставить тело Ленина лежать в Мавзолее или захоронить, продолжаются с момента падения советской власти. Последний всплеск интереса к этой теме случился в начале ноября, когда собравшаяся в президенты Ксения Собчак заявила, что в случае ее победы вопрос о Ленине будет вынесен на референдум. Ей привычно оппонировали коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым.