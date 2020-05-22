Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Украинские журналисты обратили внимание на то, что за последние несколько месяцев пятый глава Украины Петр Порошенко заметно похудел, у него исчезли мешки под глазами, а лицо больше не выглядит уставшим. СМИ выяснили, что политик в марте на неделю улетал в Испанию на курс детоксикации.
Порошенко, как пишут журналисты, сидел на диете, основанной на идеях даосизма. Эта программа стоит от €3,6 тыс., а за номер в испанском комплексе гости отдают от €400 до €7,5 тыс. за сутки.
В курс лечения Порошенко также вошли процедуры по омоложению и спортивные тренировки. Как выяснило издание "Страна.ua", Порошенко побывал в Испании с женой Мариной.
Журналисты отмечают, что экс-президент никогда не следил за питанием, не следовал рекомендациям врачей, которые запрещали ему пить энергетики. Об этом им рассказывали источники, близкие к политику. Издание предположило, что на изменение образа жизни Порошенко повлиял его сахарный диабет.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"
Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем