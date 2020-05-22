Экс-президент Украины сбросил от 10 до 20 килограммов, предположили СМИ

Украинские журналисты обратили внимание на то, что за последние несколько месяцев пятый глава Украины Петр Порошенко заметно похудел, у него исчезли мешки под глазами, а лицо больше не выглядит уставшим. СМИ выяснили, что политик в марте на неделю улетал в Испанию на курс детоксикации.

Порошенко, как пишут журналисты, сидел на диете, основанной на идеях даосизма. Эта программа стоит от €3,6 тыс., а за номер в испанском комплексе гости отдают от €400 до €7,5 тыс. за сутки.

В курс лечения Порошенко также вошли процедуры по омоложению и спортивные тренировки. Как выяснило издание "Страна.ua", Порошенко побывал в Испании с женой Мариной.

Журналисты отмечают, что экс-президент никогда не следил за питанием, не следовал рекомендациям врачей, которые запрещали ему пить энергетики. Об этом им рассказывали источники, близкие к политику. Издание предположило, что на изменение образа жизни Порошенко повлиял его сахарный диабет.