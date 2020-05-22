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Пророк предсказал воцарение великого российского лидера на всей Земле

Пророк предсказал воцарение великого российского лидера на всей Земле
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом Сибирь станет играть ведущую роль на планете

Американский мистик и медиум Эдгар Кейси считал, что Россия станет главным государством новой цивилизации, а ее ядром будет Сибирский регион.

Ясновидящий умер еще в 1945 г., но уже тогда он предсказал крах Советского Союза до конца ХХ века. Потом, по словам пророка, в России наступит тяжелый кризис, но после 2010-го страна вновь возродится.

При этом Россия, по мнению американского медиума, должна стать центром Земли и возглавить новую цивилизацию людей. Сердцевиной сверхгосударства станет Сибирь.

Эдгар Кейси был убежден, что именно через Россию в остальные страны придет надежда на прочный и справедливый мир.

По словам ясновидящего, тогда все люди станут жить ради радости ближнего своего. Кейси говорил, что такой принцип появился именно в нашей стране, но для его реализации прошло еще недостаточно времени. 

Пророк из США также предвидел приход нового российского лидера, который будет никому не известен. Однажды он захватит власть, и уже никто не сможет потягаться с ним. При этом мощь нового главы России будет заключаться в неведомых доселе технологиях.

Все люди Земли будут называть этого необыкновенного человека богом. А его потомки будут жить до 600 лет.

Друзья и соратники великого россиянина не будут ни в чем нуждаться, а вот весь остальной мир и его враги будут страдать от нищеты, голода и хаоса.

Он сумеет возродить религию единобожия и создаст культуру, основанную на добре и справедливости. Жить могучий лидер России будет на юге Сибири. Однако, когда именно это произойдет, не известно. 

Ранее "Утро.ру" писало о мексиканском колдуне, который предсказал России союз со сверхдержавой.

Ольга ФЕДОРОВА

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