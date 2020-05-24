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Безудержное веселье: свежие анекдоты выходных

Безудержное веселье: свежие анекдоты выходных
Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лучшие приколы от "Утро.ру" помогут завершить неделю на позитиве

"Утро.ру" собрало подборку коротких смешных шуток и новых анекдотов для отличного настроения.

  • Дедушка 80 лет приходит в ЗАГС и срочно требует его развести с женой. Сотрудница удивляется и спрашивает:

– Что вас заставило после 50 лет брака пойти на такой шаг?

– Знаете, что моя жена делает по ночам? Это возмутительно!

– Изменяет? – неуверенно говорит работница ЗАГСа.

– Надевает мою челюсть и ест чеснок! Шутница!

  • Заходит мужчина домой. Видит – жена ему изменяет. Мужчина недолго думая, отправил любовника в нокаут. Женщина от страха спряталась под кровать. Обманутый муж идет на кухню, оглядывается и понимает, что квартира-то не его.
  • Отец подарил ребенку набор доктора. С тех пор жизнь кота изменилась – у него появились десятки неизлечимых болезней.
  • Звоню коллеге, чтобы обсудить пару вопросов. Она, как и все сейчас, на домашней самоизоляции. На заднем плане слышен непрекращающийся детский крик. Коллега говорит:

– Подожди минутку, решу вопрос с шумом.

Спустя две минуты – тишина.

– Какие у тебя послушные дети, – говорю я.

– Да, нет. Их не угомонить. Я просто в шкафу.

  • На собеседовании. Работодатель говорит:

– Какие ваши сильные стороны?

– Я амбициозный, активный, настойчивый.

– Спасибо. Мы вам перезвоним с решением через неделю.

– Ничего, я тут подожду.

  • Знакомится парень с девушкой. Она его предупреждает:

 – У меня есть черный пояс по кулинарии.

– О, как интересно. Умеешь молекулярные блюда делать?

– Нет, убиваю одной котлетой. 

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина. 

Полина ИВАНОВА

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