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"Утро.ру" собрало подборку коротких смешных шуток и новых анекдотов для отличного настроения.
– Что вас заставило после 50 лет брака пойти на такой шаг?
– Знаете, что моя жена делает по ночам? Это возмутительно!
– Изменяет? – неуверенно говорит работница ЗАГСа.
– Надевает мою челюсть и ест чеснок! Шутница!
– Подожди минутку, решу вопрос с шумом.
Спустя две минуты – тишина.
– Какие у тебя послушные дети, – говорю я.
– Да, нет. Их не угомонить. Я просто в шкафу.
– Какие ваши сильные стороны?
– Я амбициозный, активный, настойчивый.
– Спасибо. Мы вам перезвоним с решением через неделю.
– Ничего, я тут подожду.
– У меня есть черный пояс по кулинарии.
– О, как интересно. Умеешь молекулярные блюда делать?
– Нет, убиваю одной котлетой.
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.
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