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Меган Маркл, жена принца Гарри, уехала из Великобритании вместе с мужем потому что решила, что королевская семья затевает против нее заговор. Такими сведениями поделились друзья пары с изданием Sunday Times.
Один из собеседников, попросивший не указывать его личность, рассказал, что Меган почувствовала себя неуютно с самого начала. "Это была не та жизнь, к которой она привыкла", – отметил он.
Уточняется, что герцогиня Сассекская почувствовала себя "в полной изоляции", переехав в загородную резиденцию королевской семьи Frogmore House перед рождением ребенка.
Несмотря на отъезд Гарри и Меган из страны, отношения между принцем и его страшим братом Уильямом улучшились. Собеседники издания предположили, что это связано с заражением их отца коронавирусом.
Ранее "Утро.ру" писало, что супруг Маркл отчаянно рвется домой и скучает по родным.
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