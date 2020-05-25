Именно поэтому герцог и герцогиня Сассекские решили покинуть страну

Меган Маркл, жена принца Гарри, уехала из Великобритании вместе с мужем потому что решила, что королевская семья затевает против нее заговор. Такими сведениями поделились друзья пары с изданием Sunday Times.

Один из собеседников, попросивший не указывать его личность, рассказал, что Меган почувствовала себя неуютно с самого начала. "Это была не та жизнь, к которой она привыкла", – отметил он.

Уточняется, что герцогиня Сассекская почувствовала себя "в полной изоляции", переехав в загородную резиденцию королевской семьи Frogmore House перед рождением ребенка.

Несмотря на отъезд Гарри и Меган из страны, отношения между принцем и его страшим братом Уильямом улучшились. Собеседники издания предположили, что это связано с заражением их отца коронавирусом.

Ранее "Утро.ру" писало, что супруг Маркл отчаянно рвется домой и скучает по родным.