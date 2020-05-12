Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сбежавший от королевы принц Гарри рвется домой

Сбежавший от королевы принц Гарри рвется домой
Принц Гарри. Фото:Steve Taylor/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший член монаршей семьи впал в депрессию

Принц Гарри тяжело перенес недавний переезд из Великобритании в США и считает новую жизнь без королевских обязанностей сложной. Об этом сообщил журналист Ричард Фицвильямс, много лет обозревающий жизнь членов монаршей семьи. 

Он заявил, что сейчас принц Гарри не может заняться нужной для людей деятельностью, из-за чего чувствует себя бесполезным. Его личный проект – спортивные соревнования для ветеранов Invictus – отменили из-за пандемии коронавируса. Также отложили запуск совместного с женой благотворительного фонда.

По данным издания Daily Star, принц жаловался друзьям, что не может осознать произошедшие с ним изменения.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе годовалым сыном Арчи уехали из Канады в Лос-Анджелес в конце марта. Супруги отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. С первого апреля они начали новую жизнь без исполнения королевских обязанностей и финансирования из госбюджета.

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
дурак ты гарри,раз за юбкой пополз,любовь дело хорошее но наследник обязан быть наследником а не подкаблучником,теперь будешь всю оставшуюся жизнь так жить - *женой* у меган
зато брату хорошо - баба с возу кобыле легче
1
новости партнеров

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей