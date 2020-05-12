Бывший член монаршей семьи впал в депрессию

Принц Гарри тяжело перенес недавний переезд из Великобритании в США и считает новую жизнь без королевских обязанностей сложной. Об этом сообщил журналист Ричард Фицвильямс, много лет обозревающий жизнь членов монаршей семьи.

Он заявил, что сейчас принц Гарри не может заняться нужной для людей деятельностью, из-за чего чувствует себя бесполезным. Его личный проект – спортивные соревнования для ветеранов Invictus – отменили из-за пандемии коронавируса. Также отложили запуск совместного с женой благотворительного фонда.

По данным издания Daily Star, принц жаловался друзьям, что не может осознать произошедшие с ним изменения.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе годовалым сыном Арчи уехали из Канады в Лос-Анджелес в конце марта. Супруги отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. С первого апреля они начали новую жизнь без исполнения королевских обязанностей и финансирования из госбюджета.