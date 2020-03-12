Жена принца Гарри жестко прошлась по королевской семье
Жена принца Гарри поделилась с другом впечатлениях после встречи с родственниками благоверного. Супруги, которые теперь живут в Канаде, вернулись в Лондон для вручения наград и увиделись с другими королевскими особами. Однако Меган Маркл поездкой осталась недовольна и жестко прошлась по королевской семье, которую считает "странной".
Герцогиня Сассекская отметила, что не жалеет о своем решении, ведь чувствует только негатив и напряжение родственников мужа. Более того, никто из них не обнимается, что кажется ей странным.
"Меган сказала, что этот визит стал подтверждением того, что они с Гарри приняли правильное решение. Она хочет, чтобы Арчи рос в счастливой атмосфере", – пишет Daily Mail.
Особое внимание жена принца Гарри уделила Кейт Миддлтон. Та, по словам Меган, выглядела встревоженной, едва смотрела в ее сторону, но так и не заговорила с нею.
Сама Маркл уже вернулась в Канаду, к сыну, а ее муж остался на родине. Почему супругам пришлось расстаться, не известно. Возможно, наследник королевской семьи должен решить вопросы со своим благотворительным фондом.
Напомним, в январе 2020 г. герцог и герцогиня Сассекские приняли решение сложить с себя полномочия королевских особ. Супруги переехала в Канаду и собираются вести обычный образ жизни.
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