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Елизавета II отпустила Гарри и Меган

Шантаж удался: Елизавета II отпустила Гарри и Меган
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Августейшая бабушка отпустила непутевого внука

Королева Елизавета не стала удерживать принца Гарри и его супругу в лоне монаршей семьи. В понедельник, 13 января, Букингемский дворец официально заявил, что поддерживает решение герцогов Сассекских начать новую жизнь, свободную от королевских обязанностей. Ранее появилась информация, что Гарри и Меган расскажут всему миру о тайнах британской королевской семьи, если Елизавета не откажется отпустить их. Видимо, бабушка Гарри решила не выносить грязное белье на обсуждение.

"Моя семья и я полностью поддерживаем решение Гарри и Меган жить новой жизнью", – цитирует заявление королевы таблоид The Sun. Елизавета признала, что предпочла бы, чтобы принц и его супруга остались полноправными членами королевской семьи, однако пара твердо настояла на своем решении.

Правящий монарх добавила, что стороны условились, что первое время Гарри и Меган будут жить попеременно в Канаде и в Великобритании. Принц и его супруга отказались от бюджетного финансирования и планируют самостоятельно обеспечивать себя. 

Поздно вечером 8 января Гарри и Меган сообщили на совместной страничке в Instagram, что слагают с себя обязанности членов королевской семьи и будут жить обычной жизнью.

Валентина МАЙОРОВА

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