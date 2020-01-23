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В королевской семье появилась еще одна бунтарка

В королевской семье появилась еще одна бунтарка
Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock / I-Images/www.globallookpress.com
Герцогине, в отличие от Меган Маркл, нарушение правил сошло с рук

Кейт Миддлтон, которую в противовес Меган Маркл называют образцом для подражания, оказывается, не раз пренебрегала правилами королевской семьи. Архивные снимки появились в Сети.

Так, выяснилось, что в 2012 году Миддлтон не раз нарушала королевский этикет, появляясь с темным лаком на ногтях в публичных местах. Однако выходку герцогини не осудили даже в СМИ, пишет "7 дней". Также в последнее время супруга принца Уильяма нарушает еще одно правило дресс-кода – появляется на важных мероприятиях в плотных черных колготках вместо телесных.

Однако вольность, которую позволила себе Миддлтон в мае 2019, не осталась незамеченной. Во время ежегодной выставки садов в Лондоне герцогиня Кембриджская поцеловала в щеку королеву Елизавету II, сообщает "Пятый канал". Это является грубым нарушением протокола, что мгновенно отметили СМИ.

Елизавета придумала ряд правил, которые члены королевской семьи обязаны соблюдать, в том числе и в дресс-коде. Однако Меган Маркл, супруга младшего внука королевы принца Гарри, специально провоцирует общественность, постоянно нарушая этикет. Так, она поворачивалась спиной к королеве, раздавала автографы и делала селфи с фанатами, надевала открытые платья и делала яркий макияж.

Ранее принц Гарри пригрозил засудить папарацци после их с женой отказа выполнять обязанности членов королевской семьи.

Карина СИРАЗОВА

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