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Принц Гарри угрожает засудить папарацци

Принц Гарри угрожает засудить папарацци
Принц Гарри. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фотографы грубо вторглись в частную жизнь герцогов Сассекских

Юристы принца Гарри и Меган Маркл официально предупредили, что подадут в суд, если журналисты будут вмешиваться в личную жизнь знатных супругов. Это случилось после того, как в канадском издании появились снимки Меган Маркл в парке. Герцогиня прогуливалась с маленьким сыном, двумя собаками и охранниками.

Как отмечает The Guardian, фотографии были сделаны папарацци, спрятавшимися в кустах. Адвокаты пары назвали такое поведение фотографов "неприемлемым". Журналисты и в самом деле проявляют пристальное внимание к Гарри и Меган. В прошлом году одно издание даже принесло извинения принцу за то, что осуществило аэросъемку его дома в Котсуолде.  

Однако охотники за сенсациями не унимаются и не оставляют попыток сфотографировать Меган и Гарри даже внутри их дома, используя для этого продвинутую аппаратуру. Снимки четы появляются как на первых страницах крупнейших таблоидов, так и в Сети.

В январе этого года принц Гарри и принцесса Меган Маркл отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи и решили жить как обычные люди. Они перестанут получать деньги от государства и сами будут заниматься зарабатыванием денег. Британская королева Елизавета II официально поддержала решение внука.

Валентина МАЙОРОВА

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