Планы изменились: жена уехала из Великобритании без принца Гарри
Принц Гарри не смог уехать из Лондона вместе с супругой – из-за неотложных дел он вынужден был остаться в Великобритании. Меган Маркл в одиночестве отправилась в Ванкувер, где ее ждет десятимесячный сын Арчи. В Канаде Гарри и Меган обосновались после своего громкого выхода из состава королевской семьи.
Как сообщает The Telegraph, прощание супругов было очень трогательным – герцогиня даже уронила слезинку. Причина, по которой Гарри остался в Лондоне, официально объявлена не была.
Возможно, принц остался для того, чтобы обсудить планы на будущее с работающими в его благотворительном фонде сотрудниками. Когда Гарри и Меган заявили, что откажутся от королевских привилегий, они собирались зарабатывать на зарегистрированном ими бренде. Однако сайт Royal Sussex был заблокирован Елизаветой II, поэтому парочке придется искать новые источники дохода.
Во всяком случае, во вторник, когда Меган летела над Атлантическим океаном, Гарри провел несколько деловых встреч в Букингемском дворце, отмечает источник.
Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что слагают с себя обязанности членов королевской семьи, 8 января этого года. Супруги решили, что хотят жить обычной жизнью. Чуть позже Елизавета II официально поддержала намерения внука. Ходят слухи, что Меган Маркл пригрозила обнародовать кое-какие тайны британского двора, если королева не пойдет ей навстречу.
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