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Мошенники нашли новую схему обмана россиян

Персональные данные научились добывать через дублеры сайта "Госуслуги"

Преступники не дремлют. Они придумали очередную схему обмана населения. На сей раз – через дублеры сайта "Госуслуги". 

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нажиться злоумышленники решили на детях. Они создают искусственные сайты с информацией о выплатах на малышей. Регистрируясь, россиянин выдает мошенникам информацию, предоставленную порталу "Госуслуги". 

Представители власти просят граждан России быть осторожнее, ведь фейковые интернет-ресурсы отличаются от официальных всего одной буквой. Перед работой на сайте лучше лишний раз проверить адресную строку, пишет "Федерал Пресс".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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