Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Преступники не дремлют. Они придумали очередную схему обмана населения. На сей раз – через дублеры сайта "Госуслуги".
Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нажиться злоумышленники решили на детях. Они создают искусственные сайты с информацией о выплатах на малышей. Регистрируясь, россиянин выдает мошенникам информацию, предоставленную порталу "Госуслуги".
Представители власти просят граждан России быть осторожнее, ведь фейковые интернет-ресурсы отличаются от официальных всего одной буквой. Перед работой на сайте лучше лишний раз проверить адресную строку, пишет "Федерал Пресс".
Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться
Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака