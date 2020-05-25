Персональные данные научились добывать через дублеры сайта "Госуслуги"

Преступники не дремлют. Они придумали очередную схему обмана населения. На сей раз – через дублеры сайта "Госуслуги".

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нажиться злоумышленники решили на детях. Они создают искусственные сайты с информацией о выплатах на малышей. Регистрируясь, россиянин выдает мошенникам информацию, предоставленную порталу "Госуслуги".

Представители власти просят граждан России быть осторожнее, ведь фейковые интернет-ресурсы отличаются от официальных всего одной буквой. Перед работой на сайте лучше лишний раз проверить адресную строку, пишет "Федерал Пресс".