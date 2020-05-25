Нам нужно сберечь сибирский лес

Зеленый массив спасет огромное количество людей от бед. Именно поэтому болгарская ясновидящая просила россиян спасти сибирский лес. Неопубликованным предсказанием ведуньи поделился автор "Яндекс.Дзен-канала "Зыкинско".

Написавший текст отметил, что среди предсказаний Ванги еще много тех, что до сих пор остаются не известны. Выяснилось, что в настоящий момент в мире много государств, которые не признают мощь России. Ванга, по заверениям автора блога, утверждала, что они в скором времени поменяют свое мнение.

Ранее "Утро.ру" писало, как болгарская ясновидящая предсказала, что Россия спасет мир от коронавируса.