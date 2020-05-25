Преступника задержали два года назад

Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для американца, обвиненного в шпионаже на российской территории.

Речь идет о Поле Уилане, которого задержали во время шпионской акции в Москве в 2018 году.



О требовании прокурора рассказал адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, передает "Бизнес ФМ".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что шпион остался без поддержки Вашингтона.

