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Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для американца, обвиненного в шпионаже на российской территории.
Речь идет о Поле Уилане, которого задержали во время шпионской акции в Москве в 2018 году.
О требовании прокурора рассказал адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, передает "Бизнес ФМ".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что шпион остался без поддержки Вашингтона.
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