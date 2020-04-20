Дипломата США не пустили на судебный процесс в Москве

Посол Вашингтона в Москве Джон Салливан разочарован российской судебной системой. Из-за эпидемии коронавируса все заседания сейчас ведутся в закрытом режиме, и для высокопоставленного американского дипломата не сделали исключений – в понедельник, 20 апреля, его не пустили на слушания в Московском городском суде по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

"Я пытался на прошлой неделе, попытался вновь сегодня, опять безрезультатно, это разочаровывает", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Салливан заявил, что считает сложившуюся ситуацию нарушением прав Уилана и намерен с этим бороться: "Суд должен быть открытым, это неотъемлемое право любого человека", – настаивает посол.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в конце 2018 г. в Москве при попытке получить доступ к секретной информации. За шпионаж в России ему грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо американского, у Уилана имеются канадский, британский и ирландский паспорта.

Режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса в России введен до 30 апреля. При этом часть организаций и предприятий продолжают функционировать в ограниченных условиях, в частности, в суды запрещен доступ посетителей. Последние новости о ситуации с коронавирусом в России опубликованы на сайте "Утро.ру".