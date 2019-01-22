Шпион США успел узнать секреты РФ
Задержанный за шпионаж гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии Пол Уилан до момента ареста в Москве получил доступ к закрытой информации. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
"Я подтверждаю, что при задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну, но не могу сказать какие", – передает ТАСС слова Жеребенкова. Однако сообщить детали адвокат отказался, сославшись на официальный запрет.
На вторник, 22 января, назначено заседание в Мосгорсуде для рассмотрения жалобы Уилана на его арест. Ожидается, что в суд явятся консулы Великобритании, США и Канады. При это его родственников в зале не будет – они отказались приехать в РФ. Заседание пройдет в закрытом от прессы режиме.
48-летний Пол Уилан был задержан 28 декабря в Москве. Против него возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", пишет "URA.RU". Уилану грозит до 20 лет заключения.
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