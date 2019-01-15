Родные американского шпиона бросили его в России

Только зеки окружили гражданина четырех стран вниманием и заботой в московском СИЗО

Обвиняемый в шпионаже в РФ обладатель целого ряда иностранных паспортов Пол Уилан остался в полном одиночестве. Как сообщил сегодня его брат Дэвид Уилан, родичи 48-летнего мужчины не намерены приезжать в нашу страну.

"Семья не едет в Россию. У семьи нет планов поехать в Россию", – сказал РИА "Новости" близкий родственик.

Также стало известно, что сидящего в "Лефортово" американца сокамерник учит правилам жизни в российских СИЗО. Об это рассказала зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, уточнив, что данную информацию ей поведал не сам иностранец, а именно его товарищ по столичному узилищу, знающий английский язык.

"Он помогает ему узнать правила СИЗО, жить по местным меркам, учит прочему тюремному быту", – приводит агентство слова правозащитницы.

Также в посольстве США в Москве заявили, что часто посещают американцев, которые находятся в заключении в России.

"Мы регулярно навещаем задержанных граждан США и стремимся к тому, чтобы они получали гуманное обращение и доступ к медицинскому обслуживанию. Из-за соображений конфиденциальности в отношении господина Уилана и его семьи, нам нечего больше добавить", – сказала пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан и добавила, что очередное посещение лефортовского сидельца запланировано на 17 января.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 31 декабря при проведении шпионской акции. Как выяснилось позже, кроме гражданства США, мужчина владеет паспортами Канады, Великобритании и Ирландии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Мосгорсуд 22 января рассмотрит жалобу на арест обвиняемого.