В США скрывают правду об американском шпионе

На неудобном вопросе у заокеанского политика закончились слова

У госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео как бы между прочим спросили о Поле Уилане: мол, правда или нет, что он является агентом Белого дома. Ничего конкретного политик не сказал, ответив по американскому шаблону расплывчато.

"По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела", – пояснил глава внешнеполитического ведомства телеканалу Fox News.



Сорокавосьмилетнего горе-разведчика Пола Уилана, который имеет несколько паспортов, поймали с поличным в Москве в последних числах декабря. Он собирался провернуть "шпионскую акцию" – передать флешку со списком сотрудников секретного ведомства РФ. Против задержанного завели уголовное дело, по которому ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Однако, по словам брата Уилана, тот перелетел океан, чтобы попасть на свадьбу сослуживца.

Сегодня, 12 января, родственник американского шпиона Дэвид Уилан заявил, что дело обсудят представители США, Канады, Великобритании и Ирландии. Они начнут следующую неделю со встречи в Москве, "чтобы скоординировать свое видение его задержания". Об этом Дэвиду рассказал посол Соединенных Штатов в РФ Пол Хантсман.

"Он отметил, что это видение является критически важной частью консульской помощи, которую власти США могут предоставить Полу", – заявил брат схваченного разведчика, передает РИА "Новости".