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США требуют возвращения задержанного в Москве американского шпиона

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
При этом в Штатах уже долгое время удерживают россиянку Марию Бутину

Американцы решили выдвинуть нашей стране ультиматум.

С требованием освободить задержанного в Москве за шпионаж Пола Уилана выступил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, американца 28 декабря "поймали за руку" сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело. Уилану грозит до 20 лет тюрьмы. Тем временем его брат утверждает, что Пол всего лишь хотел погулять на свадьбе друга в столице.

Стоит отметить, что американцы с июля 2018 года удерживают россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже. Ее вынудили пойти на сделку с правосудием. Об этом ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

 "У меня есть основания полагать, что цель условий (содержания), которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", – подчеркнул дипломат.

Судя по всему, неприкрытое давление на гражданку России американцев не смущает. Зато в задержании Уилана в Штатах усмотрели повод для скандала.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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