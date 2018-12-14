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Торг за свободу: Лавров о признании вины Бутиной

Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com
РФ продолжит поддерживать россиянку и после ее сделки в США

Марию Бутину вынудили пойти на сделку с американским правосудием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, россиянка пытается выторговать себе право как можно скорее выйти на свободу и вернуться на родину.

"У меня есть основания полагать, что цель условий (содержания), которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", – приводит ТАСС слова Лаврова.

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Накануне Бутина признала себя виновной по одному из пунктов выдвинутых против нее в США обвинений. Кроме того, она согласилась сотрудничать с прокуратурой. В результате процедура суда с участием заседаний присяжных, которая может длиться годами, заменена на слушание дело одним судьей. А максимальный срок наказания снижен с 15 лет лишения свободы до 5 лет или даже просто денежного штрафа.

Отец подсудимой Валерий Бутин решением дочери остался доволен. "Адвокаты Марии руку на пульсе держат и ведут дело по своему усмотрению и в правильном направлении, как нам кажется", – сказал Бутин ТАСС.

Поддержали девушку и дипломаты. "Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены и чтобы она как можно скорее вернулась домой", – пообещал Лавров в пятницу, 14 декабря.

Бутину, проживавшую в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 г. по обвинению в нарушении закона об иноагентах. В последние месяцы она сидела в одиночной камере.

Николай ВИКТОРОВ
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