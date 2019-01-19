Информацией поделился адвокат Пола Уилана

Задержанный в столице американец имеет паспорта Британии, США, Канады и Ирландии.

Адвокат Пола Уилана, которого поймали с поличным и обвиняют в шпионаже, разъяснил ситуацию.

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По словам Владимира Жеребенкова, в Ирландии родился дед Уилана, его родители – из Лондона, а сам горе-разведчик появился на свет в Канаде.

"В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство", – рассказал юрист в беседе с RT.



Как сообщалось ранее, родные шпиона не торопятся навещать его в СИЗО. Зато там у него появился товарищ, который говорит по-английский. Он учит Уилана тонкостям тюремного быта.

Напомним, американца задержали в Москве 28 декабря.