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Четыре гражданства пойманного в Москве американского шпиона объяснили

Фото: www.globallookpress.com
Информацией поделился адвокат Пола Уилана

Задержанный в столице американец имеет паспорта Британии, США, Канады и Ирландии.

Адвокат Пола Уилана, которого поймали с поличным и обвиняют в шпионаже, разъяснил ситуацию.

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По словам Владимира Жеребенкова, в Ирландии родился дед Уилана, его родители – из Лондона, а сам горе-разведчик появился на свет в Канаде.

"В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство", – рассказал юрист в беседе с RT.

Как сообщалось ранее, родные шпиона не торопятся навещать его в СИЗО. Зато там у него появился товарищ, который говорит по-английский. Он учит Уилана тонкостям тюремного быта.

Напомним, американца задержали в Москве 28 декабря.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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