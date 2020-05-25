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В Германии высказались о России: "Отечество особенных"

В Германии высказались о России: "Отечество особенных"
Фото: pixabay.com
Немецкий режиссер призывает обращаться к стране исключительно на "Вы"

К России следует относиться уважительно, считает Александр Клюге – 88-летний режиссер и писатель из Германии. Он посвятил стране свою книгу “Контейнер Россия”, в которой выразил признание в любви к русской культуре, народу и ее феномену “необъяснимости”. Клюге отметил, что Россию никто и никогда не сможет покорить – чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на эту страну "в масштабе 1:1". 

"Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью", – указывает он. 

Александр считает, что Россия – это "Отечество особенных", вспоминая творчество Чайковского, Мусоргского и Шостаковича. Писатель рассказывает, что приезжал на фестивали в Москву и посещал в это время оперы российских композиторов. Он восхитился гардеробщицами, которые, по его мнению, оказались невероятно образованными женщинами, способными провести экскурс по представлению не хуже любого прославленного критика. 

По его словам, наиболее близким к пониманию России как страны является "корень из минус единицы". Он объясняет, что это сравнение в свое время придумал Владимир Хлебников, подразумевая под этим придуманное число, которое нельзя никаким методом описать. Клюге привел в пример этому случаи, когда в стране человек может внезапно провалиться в снежный сугроб и погибнуть, а может и захлебнуться в пятисантиметровом ручье. 

"Это число, которое наиболее близко чувству и душе", – объясняет он.

Режиссер очень недоволен образом России, который пропагандируют на Западе. Он счел это обыкновенным рефлексом, отмечая, что страна может быть не только опасной, но и мягкой. 

"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I говорил, что к России всегда следует обращаться на "Вы", – рассказал Клюге в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Евгения НАГОРСКАЯ

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