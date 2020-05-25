Причиной стала остановка сердца

Бывший футболист итальянского клуба "Рома" Джозеф Буассе ушел из жизни в возрасте 21 года.

Сообщается, что смерть произошла из-за сердечного приступа. О печальном событии передает пресс-служба клуба на своей странице в "Твиттер".

Джозеф Буассе играл за римский клуб с 2017 по 2019 г.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о смерти народного артиста России.





