Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Бывший футболист итальянского клуба "Рома" Джозеф Буассе ушел из жизни в возрасте 21 года.
Сообщается, что смерть произошла из-за сердечного приступа. О печальном событии передает пресс-служба клуба на своей странице в "Твиттер".
Джозеф Буассе играл за римский клуб с 2017 по 2019 г.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о смерти народного артиста России.
Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе
Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака