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Известный футболист умер в 21 год

Причиной стала остановка сердца

Бывший футболист итальянского клуба "Рома" Джозеф Буассе ушел из жизни в возрасте 21 года.

Сообщается, что смерть произошла из-за сердечного приступа. О печальном событии передает пресс-служба клуба на своей странице в "Твиттер".

Джозеф Буассе играл за римский клуб с 2017 по 2019 г.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о смерти народного артиста России.


Ольга ФЕДОРОВА

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