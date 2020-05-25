Удобные решения, о которых вы даже не догадывались

Любая хозяйка предпочтет порядок на кухне. Ведь когда все лежит на своих местах, готовить становится в разы приятней и удобнее. Однако далеко не все задумывались, что упростить организацию можно даже простыми предметами: картоном, прищепками или детской игрушкой-пружинкой. Редакция “Утро.ру” расскажет, как просто и быстро организовать быт на кухне доступными предметами. Видео примеры можно посмотреть в конце статьи.

Первый способ – игрушка-пружинка

Помните разноцветные пружинки, которые были невероятно популярны в девяностые? Если у вас осталась такая, то ее можно использовать на кухне с пользой. Например, она прекрасно сгодится в качестве подставки для легких крышек от контейнеров. Для этого нужно просто сцепить противоположные концы клеем, чтобы получилась окружность – и интересная подставка готова.

Второй способ – коробка от хлопьев

Использованная пустая коробка для хлопьев также будет полезна в быту. Например, можно обрезать лишние боковины, сделав подставку в ящик для специй. Для этого необходимо оставить две самые большие стороны и ту, которая скрепляет их вместе. Вырежьте несколько штук – и теперь точно не придется искать все спрятанные баночки друг за другом.

Третий способ – держатель для душевой

Знаете пластиковые перекладины, на которых висят шторы в душевой? Так вот, они будут очень полезны в организации кухонного шкафа с консервами. Для этого опустите полку в шкафу чуть ниже передней стороной, оставив заднюю на прежнем месте. У вас получится наклон, благодаря чему банки будут скатываться вниз. В верхние прорези поместите палку, чтобы она удерживала консервы от падения. Можно использовать любую палку, просто у душевой в комплекте есть удобные крепления сбоку.

Также полезными окажутся канцелярские прищепки, крепления папок и китайские палочки.