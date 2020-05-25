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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл секрет стройности и хорошей физической формы. По мнению спортсмена, в первую очередь необходимо ограничить себя в "забегах к холодильнику".
Булыкин согласился, что запертым на самоизоляции людям тяжело сохранять мышцы в тонусе. Однако упражнения в домашних условиях вполне способны поддержать организм в сложный период и не дать телу потерять форму.
Но все-таки основной залог успеха в вопросе спасения фигуры от лишнего веса – это введение строгих ограничений в еде. Так как в период карантина у многих людей резко сократилась физическая активность, им стоит также снизить количество потребляемых калорий.
"Секрет только один – надо меньше жрать", – заявил футболист в интервью изданию "Советский спорт". Он призвал россиян пореже устраивать "забеги к холодильнику".
Также спортсмен напомнил о пользе свежего воздуха, и рекомендовал россиянам, имеющим возможность ходить на прогулки, иногда выбираться из дома. Кроме того, можно воспользоваться услугами спортивных онлайн-школ.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о секрете стройности похудевшей на карантине певицы.
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