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Известный футболист посоветовал россиянам "меньше жрать"

Известный футболист посоветовал россиянам "меньше жрать"
Дмитрий Булыкин. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Он предложил согражданам прибегнуть к услугам спортивных онлайн-школ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл секрет стройности и хорошей физической формы. По мнению спортсмена, в первую очередь необходимо ограничить себя в "забегах к холодильнику".

Булыкин согласился, что запертым на самоизоляции людям тяжело сохранять мышцы в тонусе. Однако упражнения в домашних условиях вполне способны поддержать организм в сложный период и не дать телу потерять форму.

Но все-таки основной залог успеха в вопросе спасения фигуры от лишнего веса – это введение строгих ограничений в еде. Так как в период карантина у многих людей резко сократилась физическая активность, им стоит также снизить количество потребляемых калорий.

"Секрет только один – надо меньше жрать", – заявил футболист в интервью изданию "Советский спорт". Он призвал россиян пореже устраивать "забеги к холодильнику".

Также спортсмен напомнил о пользе свежего воздуха, и рекомендовал россиянам, имеющим возможность ходить на прогулки, иногда выбираться из дома. Кроме того, можно воспользоваться услугами спортивных онлайн-школ.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о секрете стройности похудевшей на карантине певицы.

Ольга ФЕДОРОВА

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